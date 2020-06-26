ديفيد بيكهام يعلن عن نفسه كأحد كبار المعجبين بمسلسل "فرنيدز"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
قام نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكهام، بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ظهر خلالها برفقة زوجته المغنية المتقاعدة فيكتوريا بيكهام.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي قدم من خلالها بيكهام، رسالة بكونه أحد كبار المعجبين بمسلسل الست كوم الشهير "فريندز".

وذلك عبر ظهور بيكهام، مرتديا لقميص أسود يحمل صورة شخصية تشاندلر بينج من أبطال المسلسل، التي يجسدها النجم ماثيو بيري.

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