ميجان ماركل والأمير هاري يتطوعان للعمل بأحد مخابز لوس أنجلوس



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من مشاركة ميجان، والأمير السابق في تحضير الوجبات وكان من حولهم عدد آخر من المتوطعين لهذه المهمة.



وظهر الأمير هاري وزوجته مرتديان، الأقنعة الواكية وكافة إجراءات الوقاية خلال تحضير الوجبات مراعاة لسلامة من هما في سبيلهم لتسلمها.



ظهر كل من الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، خلال عملهما التطوعي لأحد مخابز مدينة لوس أنجلوس، لتجهيز وجبات لمتضررين من جائحة كورونا.