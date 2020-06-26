تأجيل حفل الجوائز الوطنية للتليفزيون ببريطانيا بسبب كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت اللجنة المنظمة لحفل الجوائظ الوطنية للتليفيزيون البريطاني، بتأجيل فعاليات الحفل خلال عام 2021 المقبل بسبب كورونا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الحفل الذي كان مقررا إقامته في شهر يناير 2021، تأجلت إقامته لأبريل من العام نفسه، كغيره من العديد من حفلات توزيع الجوائز الكبرى.

غير أن مكان إقامة الحفل يبقى كما هو، بساعة O2 أرينا بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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