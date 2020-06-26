بيلي أيليش تشن حملة على متنمري مواقع التواصل بإلغاء المتابعة



وقالت صحيفة ديلي ميل، ان بيلي طالبت متابعيها، بإبلاغها بالتنمرين ممن تقوم هي بمتابعتهم على "إنستجرام"، لتتوقف عن متابعتهم فورا.



ويشمل ذلك أيضا المتحرشين بالآخرين عبر مواقع التواصل، والمعتدين على الآخرين بالألفاظ الخارجة والجنسية.



دشنت المغنية الشابة بيلي إيليش، مبادرة لمحاربة التنمر في مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم من خلالها بوقف متابعتها لمن تتعرف عليهم كمتنمرين من الحسابات التي تتابعها على انستجرام.