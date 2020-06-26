مادونا تهاجم ترامب وتصفه بالنازي



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن "ترامب"، أعلن في تصريحات سابقة، أنه سيطالب الحكومة بتقليل اختبارات كورونا، خلال فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة.



ولذلك قامت مادونا، بمهاجمته في منشورها ووصفه بأنه نازي ومختل عقليا يغامر بحياة الملايين من البشر بسبب إجراءاته الغير أخلاقية.



قامت النجمة الكبيرة مادونا، بمهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، بعد تصريحاته الاخيرة عن إجراء فحوصات كورونا في المستقبل.