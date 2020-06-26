هنري كافيل يؤكد رغبته في العودة لتجسيد "سوبرمان"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أجرى النجم الكبير هنري كافيل حوارا مع مجلة فيرتي، حاوره خلاله النجم القدير باتريك ستيورات، وتحدث خلاله هنري عن رغبته في العودة من جديد لتجسيد شخصية الرجل الفولاذي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هنري عبر عن سعادته بالأنباء المتواترة حول عودته لتجسيد شخصية "سوبرمان"، وأنه يتمنى ان تسير الأمور مع شركة "ورنور بروز" على ما يرام.

وكان قد قدم هنري كافيل شخصية سوبرمان في 3 أفلام سابقة، شارك في بطولتها النجم بن أفليك وجال جادوت وجيسون موموا.

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