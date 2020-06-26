تطورات جديدة بشأن تجديد عقد فايلر مع الأهلي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:23 ص
فايلر
فايلر
أحمد عصام

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن تجديد المدرب السويسري رينيه فايلر عقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

 

حيث ينتهي عقد فايلر مع المارد الأحمر في نهاية الموسم الجاري، وترغب إدارة الأهلي في تجديد عقد المدرب السويسري لمدة موسمين قادمين.

 

وأشارت بعض التقارير إلى أن فايلر وافق على تجديد عقده مع الأهلي صباح اليوم، وذلك بناء على الاتصالات التي حدثت بينه وبين المسئولين داخل القلعة الحمراء.

 

وسافر رينيه فايلر مؤخرا إلى بلاده من اجل الاطمئنان على عائلته وأيضاً التشاور معهم بشأن تجديد عقده مع الأهلي.

 

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد عاد إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام.

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