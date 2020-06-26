أسطورة ليفربول داني ميرفي يتحدث عن محمد صلاح

تحدث الأسطورة الإنجليزية داني ميرفي لاعب نادي ليفربول السابق عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم لشبكة جول العالمية.





وقال ميرفي:"إذا كنت مكان صلاح وسأنافس على الحذاء الذهبي أو ماني أو ترينت ألكسندر أرنولد فيما يتعلق بالتمريرات الحاسمة التي يقدمها التمريرات ، فسأطرق باب كلوب واطلب منه اللعب خلال المباريات المتبقية من البريميرليج الجميع يريد أن يكون جزءًا من أعظم فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".





وأضاف أسطورة الريدز:"إذا كانوا سيشاركون في دوري أبطال أوروبا فسوف أفهم انها ستكون راحة للاعبين لكن الفريق الآن أصبح متفرغ فقط لمباريات الدوري الإنجليزي المقبلة بعد أن ودع البطولة الأوربية على أتلتيكو مدريد الإسباني".



