محمد صلاح يعادل رقم كريستيانو رونالدو فى البريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
عادل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول رقم النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي عندما كان لاعبا للشياطين الحمر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

حيث بعد أن سجل صلاح مع ليفربول في مرمى كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كان الهدف رقم 47 له على ملعب فريقه أنفيلد، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري، وهو الرقم القياسي الذي يحمله رونالدو حين سجل 47 هدفا بقميص مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد في مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009.

يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادي روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه.

بينما انضم النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو لصفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2006 قادما من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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