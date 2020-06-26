تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس

أقيم أمس مبارتين من ضمن منافسات الأسبوع ال 31، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي.

















ويتصدر ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 21 هدفًا، وقد توج الأرجنتيني بجائزة هداف الدوري الإسباني بالموسم الماضي بعدما سجل 36 هدفًا.













ويحل كريما بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 17 هدف.













وقد جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نتائج مباريات اليوم كالتالى:-





1- ليونيل ميسي.. 21 هدفًا





2- كريم بنزيما.. 17 هدفًا





3- جيرارد مورينو.. 12 هدفًا





4-روجر مارتي .. 11 هدفًا









5- لويس سواريز .. 11 هدفًا









6-أوكامبوس .. 11 هدفًا









7_لوكاس بيريز.. 11 هدفًا





8- ياجو أسباس.. 11 أهداف









9_راؤول جارسيا .. 10 أهداف



