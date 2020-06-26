تعرف على ترتيب الدوري الإسباني عقب انتهاء مباريات اليوم الخميس

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:18 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
أقيم أمس  مبارتين من ضمن منافسات الأسبوع ال 31، من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والذي يتصدره فريق ريال مدريد في الوقت الحالي. 

وبعد نجح ريال مدريد في احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني مرة أخرى من فريق برشلونة، و ذالك بعد اقتناص مباراة فريق مايوركا.  

 تمكن إيبار من اقتناص هدف نضيف من فريق فالنسيا، في الدقيقة 16 عن طريق اللاعب كوندوبيا، وفي الدقيقة 86 اصدر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب إلياكيم مانغالا.

وعلى الجانب الآخر أتت مباراة ريال بتيس و إسبانيول بهدف نظيف، إحرز الهدف اللاعب مارك بارترا في الدقيقة 48.

وقد جاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مبارايات ليوم كالتالى:-

1- ريال مدريد 68 نقطة

2- برشلونة 68 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 55 نقطة

4- إشبيلية 53 نقطة

5- خيتافي 49 نقطة

6-فياريال 48 نقطة

 7_ريال سوسيداد 47 نقطة

8- فالنسيا 46 نقطة

9-غرناطة 43 نقطة

10_ أتلتيك بيلباو 42 نقطة

11-أوساسونا 38 نقطة

12_ ليفانتي 38 نقطة

13-ريال بيتيس 37 نقطة

 14_ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

15- بلد الوليد 34 نقطة

16- سيلتا فيجو 33 نقطة

17- إيبار 32 نقطة

18- ريال مايوركا 26 نقطة

19- ديبورتيفو ليجانيس 25 نقطة

20- إسبانيول 24 نقطة

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