قائد ليفربول يكشف سر غريب بشأن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:17 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



كشف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي سر غريب بشأن تتويج الفريق بلقب البريميرليج هذا الموسم بعد خسارته في الموسم الماضي لصالح فريق مانشستر سيتي. 

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس بعد هزيمة مانشستر سيتي من فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الستامفورد بريدج في لندن. 

وقال هندرسون في تصريحات صحفية : "‏ما فعلناه خلال الموسمين الماضيين شعرنا أننا نستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية والآن الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف : "في الموسم الماضي لعبنا بشكل جيد ولم نكن محظوظين، ولكن السيتي كان مذهلاً وتمكنوا من التغلب في النهاية، وواصلنا السير حتى اليوم الأخير وهذا كل ما يمكن أن نطلبه".

وأردف : "‏يمكنك استخدام ماحصل الموسم الماضي كحافز وكمصدر طاقة إضافية لمواصلة العمل والرغبة في تحقيق اللقب وإنهاء المهمة".

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