أول تعليق من قائد ليفربول بعد التتويج بلقب البريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام


تحدث جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول على تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالأمس بعد هزيمة فريق مانشستر سيتي على يد تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال هندرسون في تصريحات صحفية عقب المباراة : "انه شعور مذهل، ومن الصعب وصفه بصراحة، وبعد صافرة النهاية كان شعورًا رائعًا مرة أخرى خاصة عندما كان جميع اللاعبين والموظفين متواجدين معاً".

وأضاف : "لقد كنا نشاهد مباراة السيتي بدون اي توتر بل لمجرد محاولة الاستمتاع باللعبة، ولكن بعد ذلك كان هناك بعض الاهداف وكنا متوترين قليلاً، وكان هناك الكثير من الأحداث خاصة في الشوط الثاني لذا كانت مباراة جيدة لمشاهدتها وفي النهاية كنا سعداء بالنتيجة".

وواصل : "أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون معاً في هذه اللحظة [مشاهدة مباراة السيتي]، وشعرت أنه كان من الصحيح أن نكون معًا ولحسن الحظ كنا الليلة وتمكننا جميعًا من الاحتفال سوياً".

وتابع : "أحد اسباب هذا الفوز هو تركيزنا على كل مباراة على حدى، وعقليتنا هي أن المباراة التالية ماينصب عليه التركيز الرئيسي وهذا كل ما نركز عليه، وكانت هذه الحقيقة وستظل دائمًا كذلك".

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