موعد مباراة تشيلسي المقبلة بعد الفوز على مانشستر سيتي

نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة تشيلسي القادمة :-





ويلتقي فريق تشيلسي مع ليستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الكينج باور ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي





وسوف تقام المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي :-





وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق تشيلسي وفريق ليستر سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





ترتيب تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي :-



