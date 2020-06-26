نادين الراسي تتعرض لتنمر قاسي بسبب خطيبها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة اللبنانية نادين الراسي لفت أنظار عدد كبير من المتابعين.





وظهرت الراسي، في الفيديو برفقة خطيبها في ما بدا أنه منتجع بحري أو شاليه.





وعبرت من خلال المقطع عن حبها له بالقول: "هذا حبي" قبل أن يقوم الأخير بتقبيلها على خدها.





وتعرضت على إثر هذا لموجة من الانتقادات التي وصلت على أحد الحسابات إلى حد التنمر.





وسخر منها بعض المتابعين مشيرين إلى أنهم اعتقدوا أنه ابنها. ومما جاء في التعليقات القاسية: "فضيحة في سن ابنها" و"قد ابنها" و"عم تمزحوا ليش هاد مو ابنها؟" و"هذا الشاب خيبة نادين القادمة لأنها ستمارس عليه سلطه الام".



