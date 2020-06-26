تأجيل عرض فيلم "تينيت" مجددا بسبب فيروس "كورونا"

أعلنت شركة وورنر براذرز، تأجيل عرض فيلم الإثارة ”تينيت“ للمخرج كريستوفر نولان للمرة الثانية، في انتكاسة أخرى لآمال صناعة الأفلام في انتعاشة خلال أواخر موسم الصيف.





وقالت الشركة في بيان إن الفيلم سيعرض الآن في 12 أغسطس آب. ولا تزال معظم دور العرض الأمريكية مغلقة للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.





و“تينيت“ واحد من الأفلام ذات الميزانية الضخمة التي كانت تعول دور العرض عليها لاجتذاب المشاهدين للعودة إلى دور السينما التي أغلقت أبوابها في معظم أنحاء العالم هذا العام.





والفيلم ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية ويقوم ببطولته جون ديفيد واشنطن وروبرت باتينسون. ولم تنشر تفاصيل أخرى عن حبكة الفيلم الذي كان مقررا أن يعرض في 17 يوليو تموز.