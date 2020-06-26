طقس الجمعة| مائل للحرارة على الوجه البحري.. ومعتدل ليلا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 26 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وحذر البيان، من نشاط الرياح على بعض المناطق، كما حذر من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وامتداد منخفض الهند الموسمي. وجاءت توقعات الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا
- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.

طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على جنوب سيناء، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم الجمعة، على مختلف أنحاء المحافظات، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 22 والعظمى 33
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 21 والعظمى 29
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 28
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 والعظمى 28
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 19 والعظمى 33
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35
درجات الحرارة في السويس الصغرى 22 والعظمى 34
درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 29 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 21 والعظمى 28
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 35 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 24 والعظمى 37 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 34 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 19 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 23 والعظمى 32 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 28 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 23 والعظمى 35
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في قنا الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 26 والعظمى 39 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 27 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 38
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 30 والعظمى 35
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 31
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 35

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