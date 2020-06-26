عاجل.. ميليشيا حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل
الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:42 ص
الفجر
اقتحم مسلحون المنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية بغداد، لإطلاق سراح عناصر تابعة لهم، اعتقلتها قوات الأمن.
وكشفت قناة العربية، أن المعتقلون كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد.
وأوضحت، أن المعتقلين من ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران وتم إحالتهم للتحقيق.
واعترفت ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران بمحاصرة واقتحام المنطقة الخضراء، وهددت رئيس الوزراء العراقي بالقتل.
وكشفت قناة العربية، أن المعتقلون كانوا يخططون لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد.
وأوضحت، أن المعتقلين من ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران وتم إحالتهم للتحقيق.
واعترفت ميليشيا حزب الله العراقي، الموالي لإيران بمحاصرة واقتحام المنطقة الخضراء، وهددت رئيس الوزراء العراقي بالقتل.
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