شوبير يسخر من مرتضى منصور بتصريح مثير!

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
علي خلاف

أصبح الصراع على أشده بين مرتضى منصور رئيس الزمالك وأحمد شوبير الإعلامي بقناة أون تايم سبورتس وذلك على ضوء خلاف في الرأي على عودة منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تصريحات أحمد شوبير 

وجه الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق سؤالًا إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد إعلان الفريق الأبيض، عن عدم استكماله مسابقة الدوري المصري هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في مصر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "ماذا سيفعل الزمالك في دوري أبطال أفريقيا؟".

وتابع حارس الأهلي: "هل سيرفض الزمالك استكمال دوري الأبطال؟ مع العلم أن المدرب باتريس كارتيرون أعلن حاجة الفريق لفترة إعداد لمدة شهرين، رغم استئناف البطولة القارية في سبتمبر".

وأكمل:  "هل دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر بدون كورونا؟".

وأكد مذيع أون تايم سبورتس: "استكمال الدوري المصري ليس من أجل منح اللقب للأهلي، ولكن من أجل عودة الحياة في جميع المجالات كما فعلت العديد من دول العالم".

وأوضح شوبير: "عدد الحالات الخاصة بإصابات كورونا في الدوري، قليلة وقد نجد حالات جديدة، نفس الأمر حدث في أوروبا عقب إجراء مسحات وكذلك بعد عودة النشاط الكروي".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته: "لا أعلم سبب السكوت على تصريحات وتصرفات رئيس الزمالك، الأمر ليس في يد اتحاد الكرة. في الماضي كانت العلاقات جيدة بين القطبين دون تطاول أو تجريح".

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