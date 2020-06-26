أحمد داش لـ"الفجر الفني": هذه تجربتي في "الحرامي".. ويكشف تفاصيل المسلسل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:15 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

كشف الفنان الشاب أحمد داش، عن تجربته في مسلسل "الحرامي" الذي سيعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية فور انتهاء تصويره ومونتاجه بشكل كامل، كما كشف عن النوعية التي ينتمي إليها المسلسل أيضًا.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أحمد داش إنه استمتع كثيرًا بتجربته في المسلسل فهمي تجربة ممتعه وجميلة، كما أنه أحب الكواليس كثيرًا.

أما عن النوعية التي ينتمي لها المسلسل فأوضح أحمد داش: "المسلسل كوميدي ويشارك فيه  أيضًا بيومي فؤاد، رانيا يوسف، رنا رئيس، كارولين عزمي، الكثير من الفنانين.

 وأشار إلى أنه من تأليف أحمد فوزي صالح، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سكرين 2000 أمير شوقي.

ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات القصيرة، حيث تصل عدد حلقاته إلى 10 حلقات، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

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