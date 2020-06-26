رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات "نصيبي وقسمتك" (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتي 3" ، وذلك بنشر ڤيديو من كواليس مسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت قائله: "كواليس مسلسل (نصيبي وقسمتك) الجزء الثالث وحكاية ما يطلبه المستمعون"

(نصيبي وقسمتك)  يتناول قضايا المرأة المختلفة في المجتمع والزواج والعمل، وهو تأليف عمرو محمود ياسين ، إخراج محمد سلامة وشارك في العمل مجموعة من الفنانين منهم "رانيا محمود ياسين ، نرمين الفقي ، هبة مجدي ، عبير صبري وآخرين.

يعد مسلسل" ڤلانتينو" آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

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