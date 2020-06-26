لامبارد يتحدث عن تتويج ليفربول بلقب البريميرليج









تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز فريقه على حساب فريق مانشستر سيتي بثنائية نظيفة على ملعب الستامفورد بريدج.





وقال لامبارد في تصريحات صحفية : "‏كان علينا العمل على مختلف الجوانب، و3 نقاط مهمين بالنسبة لنا نتيجة جيدة أمام فريق جيد، وهذا يعطينا الثقة".





وأضاف عن ليفربول : "‏خلال المواسم الثلاثة السابقة هم والسيتي ظهروا بشكل كبير، وهم أحد أفضل فرق العالم. تهانينا لهم على ما قدموه".



