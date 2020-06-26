إنجي علي تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات





شاركت الإعلامية إنچي علي، جمهورها صورة لها برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".وتوجهت لها بالدعاء متمنية شفائها وعلقت قائله: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة الجميلة رجاء الجداوي".وتابعت: "اللهم إن طال بها الداء ودعوناك طلبا للشفاء فلا ترد لنا، اللهم بث في جسدها عافية لا يتبعها أذى".وأضافت: "اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفيها أنت الشافي لا شافي إلا أنت ، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية".وجاء ذلك عقب إجراء رجاء الجداوي مسحة أول أمس لمعرفة وجود الفيروس في جسدها من انحساره.يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى"أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية وذلك في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.