إنجي علي تدعم رجاء الجداوي بهذه الكلمات

نسالكم الدعاء بالشفاء العاجل للفنانه الجميله #رجاء_الجداوى 🤲🤲🤲 اللهم وإن طال بها الداء ودعوناك طلباً للشفاء فلا ترد لنا اللهم وبث في جسدها عافيه لا يتبعها أَذًى . ... اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفيها أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّها بالصّحة والعافية