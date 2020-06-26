مي كساب تروج لأغنيتها الجديدة "ودي عاجبك فيها ايه"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

روجت الفنانة مي كساب، لأغنيتها الجديدة "ودي عاجبك فيها ايه"، حيث نشرت مي كوبليها من الأغنية، عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام".
وعلقت قائله: ودي عاجبة فيها أيه كاملة على اليوتيوب وكل الأبليكشنز..

والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان أشرف سالم، وتوزيع زوجها أوكا.

يشار إلى أن مي كساب، شاركت في مسلسل"اللعبة" برمضان 2020 وتدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد.



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