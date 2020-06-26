أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بالبريميرليج

علق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي فوز فريقه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 30 عاما.





ونشر صلاح صورة رفقة بعض لاعبي الريدز معلقا عليها:"عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله،عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم برده".





وكان الريدز قد حقق رسميا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حقق نادي تشيلسي فوزا علي ارضه أمام نظيره نادي مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.



