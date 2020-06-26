أحمد فلوكس يشارك جمهوره صورا برفقة الزعيم في طفولته





استعاد الفنان أحمد فلوكس ذكرياته مع الزعيم عادل إمام، حيث نشر صورًا تجمعها وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر فلوكس في إحدى الصور وهو في طفولته والزعيم يحمله وفي الصورة الأخري برفقة الزعيم من مسلسل "العراف".وقد شارك فلوكس الزعيم عادل إمام في مسلسل العراف والذي تدور أحداثه حول نصاب محترف الذي يجسده عادل إمام والذي يقوم بانتحال عدة شخصيات بمواصفات عالمية لأكثر من 30سنة، فمرة تجده رجل أعمال ، أو محامي ، أو طبيب مشهور، أو تجده سفير، سياسي، دون أن يعرف أحد حقيقته الشخصية وكيف ينتقل من محافظة إلى أخرى بدون أن تكتشف أجهزة الأمن أمره لذلك أطلق عليه اسم "العراف".يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.