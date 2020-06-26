هل يرحل نجم الأهلي إلى الدوري المجري ؟

ذكرت تقارير صحفية أن صالح جمعة نجم الأهلي يترقب عرضًا من أحد أندية الدوري المجري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل الانتقال إليها وذلك عقب رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بقاءه في صفوف القلعة الحمراء وأنه طالب الإدارة برحيله في أقرب وقت.





وينتظر صالح جمعة أن يقدم النادي المجري عرضًا رسميًا من أجل شرائه بعد ترشيحه من قبل بعض وكلاء اللاعبين ونال جمعة استحسان النادي المجري ومديره الفني وسط تكتم على تفاصيل العرض لحين وضوح الرؤية بشأن استقرار النشاط الرياضي في مختلف دول العالم على رأسها المجر.





وأصبحت الأمور متوقفة في الوقت الحالي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد الذي داهم جميع دول العالم مما تسبب في تعطيل كافة التعاقدات في أغلب أندية العالم.





وقام صالح جمعة نجم الأهلي بآداء تدريبات بدنية في صالة الجمانيزيوم وذلك على هامش مران الفريق صباح اليوم.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم وذلك عقب إستئناف الفريق الأحمر تدريباته أمس الأربعاء بعد توقف دام عدة شهور بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المميت.



