عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت وكالة فارس الإيرانية، أن الانفجار الذي حدث قبل قليل، وقع قرب منشآت لوزارة الدفاع.

وقع قبل قليل، انفجار في قاعدة عسكرية، شرق طهران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجار من المحتمل أن يكون قد طال منشأة بارشين النووية الإيرانية، وهي منشأة بارشين شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.

في السياق، اعترف إعلام الحرس الثوري الإيراني، بوقوع انفجار رهيب في طهران، بينما قال التلفزيون الرسمي، إن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي وضوء ساطع شرق طهران، موضحا أن الانفجار وقع قرب موقع عسكري حساس.

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