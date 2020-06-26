عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

كشفت وكالة فارس الإيرانية، أن الانفجار الذي حدث قبل قليل، وقع قرب منشآت لوزارة الدفاع.





وقع قبل قليل، انفجار في قاعدة عسكرية، شرق طهران، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجار من المحتمل أن يكون قد طال منشأة بارشين النووية الإيرانية، وهي منشأة بارشين شديدة التحصين ولا يسمح بدخولها إلا للعسكريين.



