بعد التتويج.. يورجن كلوب يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

سجل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البريميرليج، بعدما قاد الريدز لحصد لقب الدوري الأقوي في العالم، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2/ 1 في الجولة 31 من البطولة.





وقاد يورجن كلوب فريق ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، بفارق كبير وصل لـ23 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي والذي توقف رصيده عند 63 نقطة وأصبح ليس بمقدوره معادلة رصيد الريدز حتي في حالة الفوز في جميع مبارياته المتبقية بالبطولة.





إنجاز تاريخي لـ"كلوب" بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي





وأصبح يورجن كلوب أول مدرب ألماني يتوج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي في التاريخ، منذ انطلاق البطولة في موسم 1888 / 1889 أي قبل 131 عامًا تقريبًا، حيث فشل كل سابقيه من المدربين الألماني في حصد لقب البريميرليج، قبل أن ينهي مدرب الريدز هذه العقدة التاريخية ويحصد اللقب.





وقاد يورجن كلوب ليفربول في 31 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 70 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا فقط، وحصد 86 نقطة.





بطولات يورجن كلوب خلال مشواره التدريبي





حقق يورجن كلوب عدة بطولات خلال مسيرته التدريبية، حيث توج مع بوروسيا دورتموند الألماني بـ (الدوري الألماني "مرتين" – كأس السوبر الألماني "مرتين" – كأس ألمانيا "مرة وحيدة")، بينما حصد مع ليفربول الإنجليزي (دوري أبطال أوروبا "مرة" – كأس السوبر الأوروبي "مرة" – كأس العالم "مرة" – الدوري الإنجليزي "مرة").





وتوج المدرب الألماني بجائزة أفضل مدرب في العالم من الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موسم 2018 / 2019، خلال قيادته لفريق ليفربول الإنجليزي.



