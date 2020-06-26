الناقد الفني جمال فياض لـ"الفجر الفني": كارمن لبس أميرة الدراما اللبنانية.. ماجي بو غصن أبدعت في "أولاد آدم" و"داش" أفضل فنان صاعد (حوار)
الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:14 ص
حوار/ لمياء علي
اشتهر بآراءه الصريحة وإعطائه كل موهوب حقه كما لا يخجل من قول الحقيقة، ويتسم حديثه بالموضوعية ويتبع النقد البناء، حديثنا عن الإعلامي والناقد الفني اللبناني جمال فياض.
والتقى "الفجر الفني" بالإعلامي والناقد اللبناني جمال فياض في حوار خاص اتسم بالشفافية والصراحة، وتحدث معنا عن رأيه في الدراما الرمضانية الماضية لعام 2020.
وإلى نص الحوار..
ما رأيك في أداء كل من "كارمن لبس وبديع أبو شقرا ووسام حنا في الماراثون الرمضاني المنصرم؟
بالنسبة للفنانة اللبنانية كارمن لبس فهي أميرة الدراما اللبنانية، فهي وجه لبنان المشرق بالعالم العربي، وأما عن الفنان بديع أبو شقرا فهو فنان شامل وممثل قدير جدًا، ويستحق نجاحًا أكثر مما حققه لأنه موهبة متكاملة وفنان كثير الأفعال وقليل الأقوال، والفنان وسام حنا ممثل قدير، وأكثر ما يميزه أنه جاء من عالم الوسامة وتحول لممثل شاطر، فقد ترك كونه شاب جميل ووسيم وملك جمال لبنان واشتغل على موهبته وقام بتطويرها وبات ممثل مميز.
برأيك.. هل نجح بديع أبو شقرا في تجسيد دوره في بردانة انا بشكل صحيح؟
بالتأكيد نجح بكل جدارة، وهو دائمًا مايلفت الأنظار في كل أدواره بأداء صعب وجميل ومميز.
هل نجحت ماجي بو غصن في تمثيل اللون الدرامي في أولاد ادم؟
بالطبع، نجحت ماغي في تقديم اللون الدرامي، وكان خلافي معها إعلاميًا دائمًا أن أدوارها في الدراما أهم وأقوى من الكوميديا، ولم أوافق يومًا على أدوارها الكوميدية ولم تعجبني كثيرًا وليست ملفته، بينما بالدراما فدائمًا تكون قوية وممثلة قديرة.
وما رأيك في أداء دانييلا رحمة لدور الراقصة؟
دانييلا رحمة أستاذة، وكانت مميزة من أول عمل قدمته، وفي أولاد آدم قدمت دورًا مميزًا وأعجبني.
من يستحق لقب أفضل فنان صاعد هذا العام من وجهة نظرك؟
شارك في مسلسل "البرنس" الممثل أحمد داش ومن وجهة نظري هو أفضل فنان صاعد، لأن دوره طبيعي وأقنعني.
ما هو أفضل مسلسل رمضاني من حيث القصة والحبكة الدرامية من وجهة نظرك؟
"البرنس" هو أفضل مسلسل في وجهة نظري، وبه حبكة درامية ممتازة، من حيث النص والحوار وكل شئ.
بالحديث عن الدراما السورية.. هل أعجبك "سوق الحرير"؟
نعم أعجبني لأنني أحب الأعمال التي تناقش هذه الحقبة الزمنية وهي فترة الخمسينات والستينات، لأنها فترة العز السياسي العربي.
وما رأيك في "أم هارون" و"حارس القدس" و"مخرج 7"؟
لم أحب فكرة وموضوع "أم هارون"، و"حارس القدس" ممتاز، و"مخرج 7" لم أرى به شئ مهم.
هناك انتقادات كثيرة لمسلسل "سكر زيادة" لنادية الجندي ونبيلة عبيد.. هل برأيك العمل غير لائق لتاريخهما الفني أم ماهو رأيك؟
بالعكس لماذا الانتقادات، فالعمل مأخوذ من مسلسل عالمي، و"سكر زيادة" عمل مهضوم يجمع كل عمالقة الفن واستمتعت بأدائهن وأعتبرها فكرة ذكية.