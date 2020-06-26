رسائل حب من أصيل أبو بكر ووليد الشامي في حفل "هيئة الترفيه" و"روتانا" على "شاهد VIP"





اجتمع المطربان أصيل ابو بكر ووليد الشامي في "دار الحي" دبي، في أول ثنائية على صعيد حفلات الصيف "مكملين معاكم" التي تقيمها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية و"روتانا للصوتيات والمرئيات"، في سهرة واحدة تم بثها "اونلاين" (مباشرة) عبر تطبيق "شاهد VIP” هدفها تسلية وإمتاع الناس من داخل بيوتهم.





وأظهرت أجواء السهرة سواء داخل كواليس الحفل، أو من خلال البروفات التي جمعت المطربين قبل يوم من الحفل، مدى الصداقة والتقدير اللذان يجمعان اصيل ووليد مؤكدين حبهما للأب الكبير الراحل ابوبكر سالم وحرصهما على تكريمه بتقديمهما اغنية مشتركة من أعماله الخالدة.





هذه الليلة الثنائية الخليجية التي أقامتها "هيئة الترفيه" و"روتانا"، بدأها وليد الشامي الذي كان حريصا ان يقدم برنامجا متنوعا جمع فيه بين قديمه وحديثه، لذلك حرص في الساعات الاخيرة على اضافة أغنيته الاخيرة "الشاغل بالي" للبرنامج وبذلك غنى في السهرة: ( ميت بدونك، قصة الساعة،الصدفة، امانه، نام، ما شفتني، يردون، طبعي من الله، هلا هلا، ذهب، صدمة، يا صاحبي، دزوها للمقصود) .





بعد استراحة قصيرة، ختم الحفل اصيل ابو بكر، الذي وضع لفقرته برنامجا اعتبره الأنسب لهذه السهرة "البيتوتية"، فاضل فيه بين الاغاني : (العمر من دونك، ما الومك، قصر حبك، يا سمار ، تدري، واحد من الناس، ايه احبك، الخبر، الحي يحييك، ردي الظلام، لا تعذر، اشلون حال الربع، أعجبك)، كما قدم بصوته لوالده الراحل ابوبكر رائعة "يالاجواد مجروح" فأشعل الذكريات وألهب مشاعر الحنين والاشتياق للراحل "ابوأصيل".





لم تخلُ سهرة اصيل ابوبكر ووليد الشامي من المفاجآت على صعيد التصريحات التي رافقت الحفل الذي أقامته "هيئة الترفيه" و"روتانا" اذ كشف وليد عبر المكتب الاعلامي لروتانا انه بصدد إصدار ألبومه الجديد 2020 الاسبوع المقبل من انتاج روتانا، كاشفا عن طريقة جديدة في طرح ألبومه هي تقديم قرابة ثلاثة اغاني أسبوعيا على مدى اكثر من أسبوع حتى تكتمل بذلك اغاني الالبوم كاملة، ومن ضمنها يتعاون في أغنيتين من ألحان احمد الهرمي ومثلها مع علي صابر واسماء اخرى مميزة. وعند سؤال الشامي عن المتغيرات الإيجابية التي طرأت على حياته خلال فترة الكورونا، قال وليد:" بعيدا عن الآثار السلبية لما تحدثه كورونا من أضرار صحية خطرة ، كان لفترة الحجر التي قضيناها في ظل هذه الازمة اثارا ايجابية منها اننا تعلمنا معاني الصبر وعودنا أنفسنا على قدرة التحمل. وانا شخصيا بدأت اهتم اكثر بالرياضة وأنشأت"جيم" في منزلي وباتت الرياضة تشكل حدثا بارزا في يومياتي، كما ان فترة الحجر طورت من مهاراتي في مجال الطبخ.. فأنا طباخ ماهر وأجد متعة حين أقوم بصنع ألذ الأطباق الخليجية والعراقية".





اما اصيل ابو بكر على هامش السهرة فأشاد بحفلات الصيف "مكملين معاكم" قائلا: "ما شاء الله عليه المستشار تركي آل الشيخ هو ابو الأفكار حرك من خلال أفكاره الدنيا .. وانا في البداية كنت متخوف من حفلات الاونلاين كونها جديدة علينا لكن بعد ذلك وجدت العملية حلوة فيه جودة ، وناس تتابع باهتمام، والإعلام ووسائل التواصل ترصدها بدقة .. خاصة وان الاتجاه كله صار في جانب الاونلاين ع صعيد العمل والدوام والتدريس وقضاء المشتريات والمؤتمرات بالتالي ليش ما يصير ايضا الفن والترفيه اونلاين!". ويضيف اصيل :"لا أنسى ايضا ان أشير الى الدور البارز الذي قامت به روتانا وطاقمها ممثلة في شخص حبيبنا وأخونا سالم الهندي الذي كان على تواصل دائم معنا كمطربين وهذا الرجل هو داعم لنا كفنانين من بدايتنا وكل ما يقوله لنا ناخذ به لثقتنا الكبيرة به وبخبرته في المجال". وكشف اصيل على هامش الحفل انه الفترة الحالية مركز على تعزيز تواجده في مواقع التواصل الاجتماعي وتوثيق حساباته عبر منصات "تويتر" و"انستغرام" وغيرها. وعن جديده اوضح اصيل انه انشأ استديو في منزله وانتهى حتى الان من إنجاز عدد من الأغاني سيصدرها قريبا بالتنسيق مع روتانا".





من جانبه، امتدح الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات الحفل الذي جمع اصيل ووليد، وقال في حوار على قناة دبي مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" :"نحن بصدد تجهيز لعدة مشاريع بحيث تتماشى مع التوجه الجديد الذي وضعته هيئة الترفيه بعد ان أصدرت الهيئة دليلها الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية"، وكشف "ابوفواز" ان روتانا بصدد اطلاق تطبيق خاص بها خلال أسابيع وهذا لن يمنعها ايضا من التعاون مع التطبيقات الاخرى".







