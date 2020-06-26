أبطال الحلم.. تعرف على قائمة ليفربول المُتوجين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
حصد فريق ليفربول لقب بطولة الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه، بعدما استفاد من خسارة منافسه فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 / 1 في مباراة الجولة الـ31 من البطولة والتي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا منذ تتويجه باللقب عام 1990، وذلك بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي قبل 7 جولات فقط على نهاية البريميرليج، واصبح أقصي رصيد يمكن أن يصل إليه الأخير هو 84 نقطة فقط.

وعزز فريق ليفربول مركزه في "وصافة" أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 19 لقبًا، خلف فريق مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي بـ 20 لقبًا.

وشارك في تحقيق حلم فريق ليفربول بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي كتيبة من الأبطال يقودها المدرب الألماني العبقري "يورجن كلوب" لعب كل منهم دورًا هامًا في تتويج فريقه باللقب حتي العناصر التي لم تشارك بشكل منتظم كانت داعمة ومساندة لزملائهم في مشوار الحلم.

ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة فريق ليفربول المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي:-

- أليسون بيكر (البرازيل) حارس مرمي
- أدريان (اسبانيا) حارس مرمي
- لوريس كاريوس (ألمانيا) حارس مرمي

- فيرجيل فان دايك (هولندا) مدافع
- جو جوميز (انجلترا) مدافع
- جويل ماتيب (الكاميرون) مدافع
- ديان لوفرين (كرواتيا) مدافع
- اندريه روبرتسون (اسكتلندا) ظهير أيسر
- ألكساندر أرنولد (انجلترا) ظهير أيمن
- ناثنيل كلاين (انجلترا) ظهير أيمن

- فابينيو (البرازيل) لاعب وسط
- جورجينهو فينالدوم (هولندا) لاعب وسط
- نابي كيتا (غينيا) لاعب وسط
- تشامبرلين (انجلترا) لاعب وسط
- جوردان هندرسون (انجلترا) لاعب وسط
- جيمس ميلنر (انجلترا) لاعب وسط
- كورتيس جونز (انجلترا) لاعب وسط
- آدم لالانا (انجلترا) لاعب وسط
- بن وودبورن (ويلز) لاعب وسط

- ساديو ماني (السنغال) جناح أيسر
- تاكومي مينامينو (اليابان) جناح أيسر
- محمد صلاح (مصر) جناح أيمن
- شيردان شاكيري (سويسرا) جناح أيمن
- شيي أوجو (انجلترا) جناح أيمن

- روبرتو فيرمينو (البرازيل) مهاجم
- ديفوك أوريجي (بلجيكا) مهاجم

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