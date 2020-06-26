"التعليم" تحذر من صفحة وهمية على "فيسبوك".. اعرف التفاصيل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:44 ص
رضا حجازي
رضا حجازي
ريم محمود
نفى الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما تم تداوله عبر "السوشيال ميديا" بشأن إحالة اللجنة الواضعة لامتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية للتحقيق.

وقال "حجازي" في تصريح له عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك": "هذا الحساب مزور ولا يخصني نهائيا وسوف ابلغ الجهات الأمنية فورا"، مطالبا الجميع عدم الالتفات للصفحة، مؤكدا أن كل ما نشر عليها عار تماما من الصحة.

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لا تتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب
ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
"التعليم" تحذر من صفحة وهمية على "فيسبوك".. اعرف التفاصيل
"التعليم" تحذر من صفحة وهمية على "فيسبوك".. اعرف التفاصيل
"التعليم" تحذر من صفحة وهمية على "فيسبوك".. اعرف التفاصيل
"التعليم" تحذر من صفحة وهمية على "فيسبوك".. اعرف التفاصيل

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