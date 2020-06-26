الموت يفجع الفنان محمد علي رزق

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

أعلن الفنان محمد علي رزق، عن وفاة ابن خاله يدعى "وائل"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال محمد: "لله ما أعطي و لله ما أخذ.. توفي إلي رحمة الله إبن خالي وائل مصطفي عبد الحميد، نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

علي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال محمد علي رزق والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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