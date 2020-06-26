رئيس البرلمان الليبي: موقف السيسي تاريخي.. ويحق لمصر التدخل

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إن ليبيا قد تحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة، مثلما قال في مجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أن استجابة النواب المصريين كانت سريعة، وكان هناك تفويض من المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابة الليبين.





وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الأمن القومي المصري والليبي وضط الحدود شرعي دوليًا ومحليًا.





وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن تحرك الجيش الليبي لطرابلس استهدف تحريرها وليس السيطرة على السلطة، لافتًا إلى أن الجماعات الإرهبية اختطفت العاصمة طرابلس وحكومة الوفاق أقرت بذلك.





وأشار إلى أن ما قاله الرئيس السيسي كان مطلبًا ليبيًا، واستجابة لمجلس النواب الشرعي، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار في ليبيا مطلب دولي، ولكن البعض لديهم مصالح في الفوضى وعدم الوصول لحل، مشددًا على أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تاريخي وعادل.





وأورد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لتفعيل وقف إطلاق النار حقنًا لدماء الشعب الليبي، ومصر دائمًا تطالب بالحل السلمي، وعلى الجميع الالتزام بوقف إطلاق النار، موضحًا أن ليبيا ومصر دولة واحدة، والشعب المصري والشعب الليبي شعب واحد، والعلاقة بين البلدين تاريخية وقديمة، معلقًا: "نحن ندافع عن مصر كما يدافع المصريين عنا".





ولفت إلى أن الميليشيات الإرهابية تتعدى على ثروات الشعب الليبي ومنها حقول النفط، مؤكدًا أن مبادرة الرئيس السيسي ليس بها تحيزًا لأحد، أو تغولًا على الليبين، موضحًا أنه يجب على الجميع تنفيذ إعلان القاهرة الذي جاء متناسقًا مع مسار برلين، مؤكدًا أن أي ليبي لا يرد وقف إطلاق النار يجني مصالح خاصة، ويستفيد من حالة الفوضى، وأنه يجب على كل ليبي عاقل أن يستمع إلى مبادرات وقف إطلاق النار.





واستكمل "سندافع بشراسة عن أمننا القومي بمعاونة مصر حال تم تجاوز الخطوط الحمراء"، مشيرًا إلى أن إعلان الرئيس السيسي احترم مكونات الشعب الليبي، وتدخل مصر بحجمها يعني الكثير، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي لم يعلن التدخل لاحتلال ليبيا أو السيطرة على مواردها.





ونوه بأن مصر لها حق مشروع في التدخل في الأزمة الليبية لحماية نفسها وحماية الليبين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قال بوضوح "أوقفوا الحرب والعالم بأكمله أيد دعوته"، مضيفًا أن كل الدول التي تواصلت مع ليبيا أيدت إعلان القاهرة، لافتًا إلى أن الليبيون انتبهوا للخطر، والجميع يريد الحل بعد أن أدرك المؤامرة.



