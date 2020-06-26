في دعوة للتفاؤل والبهجة في ظل "كورونا".. إيساف في سيشن جديد بألوان صيفية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر

نشر الفنان إيساف على صفحته الرسميه، سيشن جديد له وهو يرتدى ملابس بألوان صيفية في دعوة منه للبهجة والتفاؤل فى ظل الظروف التى يعيشها العالم بسب فيروس "كورونا". 

وقرر إيساف، عمل جلسه تصوير خاصه بعدسات المصور الفوتوغرافى كريم راضى وبرعايه شركه يوث برودكشن للإنتاج الفنى والمشرف الفنيمنى زهران وذلك فى إطار حرصه الشديد على أخذ الاحتياطات الاحترازيه اللازمة.

وظهر في الصورة وهو يجلس في حمام سباحه بفندق كينجز رانش بملابس ملونه لبث روح الأمل والتفاؤل فى عودة الحياه لطبيعتها قريبا.

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