في دعوة للتفاؤل والبهجة في ظل "كورونا".. إيساف في سيشن جديد بألوان صيفية





نشر الفنان إيساف على صفحته الرسميه، سيشن جديد له وهو يرتدى ملابس بألوان صيفية في دعوة منه للبهجة والتفاؤل فى ظل الظروف التى يعيشها العالم بسب فيروس "كورونا".





وقرر إيساف، عمل جلسه تصوير خاصه بعدسات المصور الفوتوغرافى كريم راضى وبرعايه شركه يوث برودكشن للإنتاج الفنى والمشرف الفنيمنى زهران وذلك فى إطار حرصه الشديد على أخذ الاحتياطات الاحترازيه اللازمة.



