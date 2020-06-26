السيطرة على حريق شب بمخلفات في قطعة أرض بأوسيم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق اندلع في كمية من المخلفات، بمركز أوسيم شمالي محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، بمنطقة مساكن الكهرباء، بمركز أوسيم شمال المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

المعاينة الأولية كشفت نشوب الحريق في كمية من "القش وفروع أشجار"، وأجرت قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه.

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أصيب أحد أفراد الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، خلال مشاركته في عملية السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بشارع ميشيل باخوم، بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة.

ونجحت القوات في إنقاذ 9 أطفال، قبل إصابتهم في الحريق، وجري انزالهم بواسطة السلم الهيدروليكي، لنشوب الحريق في الطابق القبل الأخير بالعقار.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى أن ماسا كهربائيًا بوحدة التكييف السبب في نشوب الحريق.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اندلع حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة ونجح محاولات في السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة باندلاع النيران بشقة سكنية بشارع ميشيل باخوم بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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