استعدادات "البحر الأحمر" لاستقبال أول فوج سياحي (فيديو)

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن هناك عروض لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية في الفترة القادمة، بعد تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا,





وأضاف "عاقل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن 129 فندق بالبحر الأحمر حصلت على شهادة التشغيل؛ استعدادًا لعودة السياح.





وأشار إلى أنه تم حجز رحلات من بيلاروسيا وأوكرانيا، ستصل للبحر الأحمر في يوليو، مضيفًا أن الرحلات القادمة من بلجيكا ستصل أول يوليو مع عودة رحلات الطيران، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ضوابط للمراكب السياحية وستلتزم جميع المنشآت بالضوابط.



