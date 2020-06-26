محمد موسى يشيد بمستوى تنظيم امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "زي ما حضراتكم شايفين التباعد بين الطلبة اليوم ممتاز، مفيش اختلاط فيه نظام في دخول الطلبة لمقار الامتحانات والتعقيم جيد جدا، وقياس درجات الحرارة قبل دخول الطلبة".





تابع الإعلامي: "لكن يوم الأحد الماضي اتفاجئنا كلنا بأن بعض المدارس اللي بيتم فيها امتحانات الثانوية العامة بها بعض الملاحظات، وإذا بالفيسبوك بيتقلب، وده طبعًا من حق أولياء الأمور ولكن ده شيء طبيعي لأن الكل كان متخوف علي ولادنا".





وأوضح: "ولكن يا أخي تيجي تبص تلاقي اللجان الإلكترونية الإخوانية الإرهابية كعادتها بتنفخ في النار، وأبواقهم الإعلامية سواء لوسي الشهيرة بمعتز مطر أو الطبال اللي اسمه محمد ناصر أو نعناعة الشهيرة بجو شو، طالعين ياكلوا عيش ويبثوا سمومهم كل همهم يخربوا البلد دي بأي شكل ويثيروا الفتن، وكل ده عشان يحللوا الدولارات اللي بياخدوها عشان أسيادهم يرضوا عنهم، مش عشان خايفين علي ولادنا لا مؤاخذه، لأ عشان أهدافهم القذرة وهي تعطيل مسيرة هذا البلد بأي شكل".





واستكمل: "المهم النهاردة كان اليوم الثاني من امتحانات الثانوية العامة وكان امتحان اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزي، والحقيقة المشهد اليوم بكل المحافظات كان مبهرًا من حيث نظام دخول الطلبة لمقار الامتحانات، من خارج المدارس، ووصولًا إلى لجنتهم بالداخل، وخليني أقول أن كل السادة المحافظين كانوا في جولات تفقدية للمدارس التي يعقد بها الامتحانات، وكان في مقدمتهم السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اللي كان في جولة تفقدية بصحبة محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان لبعض مدارس المحافظة بشبرا الخيمة، وده بهدف الوقوف على عملية التنظيم وكله بالفيديو".





ضبط طالب يؤسس صفحة للغش

في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.





ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الوطنية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما.





ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والعملات الوطنية المقلدة وترويجها بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لراغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة.





وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي شخصين فني طباعة "له معلومات جنائية" وعاطل مقيمين بالقليوبية والقاهرة إذ قام الأول باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة بالقليوبية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وكذا تقليد العملات الوطنية والأجنبية مستعينًا بالثاني في ترويج تلك المستندات والعملات مستغلًا صغر سنه حتى يكون بمنأى عن الشبهات وأجهزة الضبط.



