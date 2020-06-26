شاهد.. القومي لتنظيم الاتصالات: 12.5 مليون مواطن يستخدمون المحفظة الإلكترونية للدفع

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليقا على إلغاء كروت الشحن لفئة الـ50 وعلى، قائلًا إن إلغاء الكروت يأتي لمواكبة جهود الدولة في تعزيز ثقافة الشمول المالي، وتحفيز المواطنين على استخدام أساليب الدفع الإلكتروني.





ونوه "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأن المواطنين لديهم بدائل للشحن بعد إلغاء الكروت أبرزها الشحن الفوري والتحويل، متابعًا: "لدينا 12.5 مليون مواطن يستخدمون المحفظة الإلكترونية للدفع".





وأشار إلى أن أكثر من مليون مواطن اشتركوا في المحافظ الإلكترونية منذ بدء جائحة كورونا، موضحًا أن هناك عروض ترويجية للمواطنين المستخدمين لطرق الشحن الإلكتروني منها 50 ضعف الشحن.





إجراءات جديدة لشحن الهواتف المحمولة

وفي إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز اليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية؛ قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة أولى للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الالكترونية الأخرى وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول؛ حيث تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.





وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهًا وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن؛ كما شملت الإجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافه الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.





وحرصًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تشجيع مستخدمي خدمات التليفون المحمول على التعامل بوسائل الدفع الالكترونية المتنوعة كالمحافظ الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الالكترونية الخاصة بكل مقدم خدمة أو مواقع وتطبيقات الدفع الالكتروني المختلفة، فقد تم الموافقة على العروض التي تقدمت بها الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول للحصول على 50 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني .



