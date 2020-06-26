"التنمية المحلية" توجه رسالة عاجلة لأولياء أمور طلبة الثانوية (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:27 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، كان حريصا على تقفد لجان امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي عدوى فيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الطلاب.


وتابع "قاسم"، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ناشد أولياء الأمور، المتواجدين أمام مدرستي بهتيم الثانوية بنات والإعدادية بنات بشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمة، بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات حفاظا على صحتهم.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزير كان حريصًا على التأكد من تذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء الامتحانات. 

ضبط طالب يؤسس صفحة للغش
في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.

ونجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الوطنية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهما.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ظهور العديد من المحررات المزورة المنسوبة لبعض الجهات الحكومية والعملات الوطنية المقلدة وترويجها بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية" لراغبي التعامل بها، مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي شخصين فني طباعة "له معلومات جنائية" وعاطل مقيمين بالقليوبية والقاهرة إذ قام الأول باتخاذ إحدى الشقق المستأجرة بالقليوبية، وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وكذا تقليد العملات الوطنية والأجنبية مستعينًا بالثاني في ترويج تلك المستندات والعملات مستغلًا صغر سنه حتى يكون بمنأى عن الشبهات وأجهزة الضبط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية وعثر بحوزتهما مجموعة من الأوراق البيضاء تحمل وجهي العملات الوطنية المقلدة فئة المائة والمائتي جنيه و(8) خاتم شعار الدولة المقلد تقرأ بصماتهم بجهات مختلفة و(538) رخصة قيادة وتسيير سيارة ورقية مطبوع عليها الوجه والخلفية "خالية البيانات ومعدة للتزوير" و(5) شهادة بيانات للمخالفات المرورية "خالية البيانات" و(33) قسيمة سداد نقدية ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد و(22) تصريح تسيير مركبة مؤقت "خالية البيانات" وممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد غير مقروء البيانات و(20) فرخ من الورق المفضض تستخدم في رخص القيادة والتسيير و450 فرخ من الأغلفة البلاستيكية تستخدم في تغليف رخص القيادة والتسيير وكمية كبيرة من المستندات والمستخرجات والشهادات والوثائق والتوكيلات "خالية البيانات " ومجموعة من ورق الكلك والكاوتشوك الذي يستخدم في تقليد الأختام.

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