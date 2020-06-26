أحمد فلوكس يستعرض مجددا عضلاته داخل الچيم
الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:41 ص
فايقة محمد عادل
يحرص النجم أحمد فلوكس، على التفاعل الدائم مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية، حيث نشر فلوكس منذ قليل فيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية بالچيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وظهر "فلوكس"، بالفيديو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل الچيم، وتفاعل الكثير مع الڤيديو ومن أبرز التعليقات "متألق دايما".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.