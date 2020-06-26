أحمد فلوكس يستعرض مجددا عضلاته داخل الچيم

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:41 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

يحرص النجم أحمد فلوكس، على التفاعل الدائم مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية، حيث نشر فلوكس منذ قليل فيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية بالچيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
 
وظهر "فلوكس"، بالفيديو يمارس تمارين رياضية شاقة داخل الچيم، وتفاعل الكثير مع الڤيديو ومن أبرز التعليقات "متألق دايما".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.


أخبار تهمك

إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد 5 لاعبين خارج جنة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

انفجار "رهيب" في إيران.. وتقارير تكشف عن كارثة

منذ 33 دقيقة

"تركي آل الشيخ" يمدح الرسول في قصيدة جديدة على تويتر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شريف منير يكشف حقيقة إصابته بفيروس وابنته بفيروس "كورونا"

منذ ساعة

مفاجأة.. مدير التسويق بالزمالك يكشف عن سبب رحيله من النادي

منذ ساعة و 14 دقيقة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 ص

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

انفجار "رهيب" في إيران.. وتقارير تكشف عن كارثة

02:15 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

09:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!