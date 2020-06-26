فان دايك: فخور بتحقيق لقب البريميرليج مع ليفربول وقدمنا موسمًا لن يُنسى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
أبدى الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد غياب 30 عام.

فان دايك قال :"أنا فخور بانتمائي لهذا النادي، فعندما وصلت شتاء 2017 كنت أطمح للأفضل وأن اتأقلم بأقصى سرعة والوصول لنهائي الأبطال بأول موسم ساعدني كثيراً على الصعيد الشخصي حتى أصل لما انا عليه الآن".

وتابع :"هذا الموسم وخاصةً البريميرليج أخذنا الأمور لمستوى أخر".

وأضاف :"بإمكان الجميع قول مايريده لكن كنا أكثر فريق ثباتًا هذا الموسم".

وأشار :"قد قدمنا أداءًا افضل بمختلف أجزاء لعبتنا هذا الموسم سواءًا بالقتال في المباريات حتى اللحظة الاخيرة أو الفوز بشكل مريح دون ضغوطات".

وزاد :"إنه شعور رائع للغاية وأنا فخور أنني حققت لقب البريميرليج".

وواصل :"ياله من شعور رائع! موسم لن ينسى، شعور لا يوصف أن تكون جزءً من هذه المجموعة والرحلة، أنا فخور جداً ان اكون بطلاً للبريميرليج".

وأوضح :"عندما سجل دي بروين الهدف من ركلة حرة وكان هدفاً رائعاً كنت قلقاً للغاية... لم اكن قلقاً لهذه الدرجة منذ فترة بعيدة".


وأكمل :"بعد انتهاء مباراة السيتي كانت انطلاقة الاحتفالات واستمتعنا كثيرًا ، الشعور مذهل ول ايمكنني وصفه بصراحة".

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