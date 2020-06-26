أستاذ مناعة يزف بشرى سارة للمصرين بشأن فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: إن فيروس كورونا قلت حدته، ورغم ذلك خطورته لم تقل على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتَا إلى إن معظم إصابات فيروس كورونا بسيطة وتتعافي من خلال العزل المنزلي وتلقي العلاج اللازم.





ولفت "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن الحالات البسيطة تتعافي بدون تلقي أي علاج إلا مخفض الحرارة في بعض الحالات، أما الحالات المتوسطة فقد تحصل على كورتيزون، وبعض الأدوية بإشراف طبي.





وأشار إلى أنه لا يوجد عقار تم اكتشافه بشكل خاص لفيروس كورونا حتى الآن، والعقارات الحالية هي عقارات لأمراض أخرى تستخدم لعلاج فيروس كورونا بنسب مختلفة.



