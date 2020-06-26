"الأوقاف" تكشف عن شروط الدخول إلى المسجد

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مع فتح المساجد، مضيفًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها، فجر يوم السبت، لاستقبال ضيوف الرحمن.





وطالب "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، المصريين بضورة الالتزام بكافة الضوابط.





وأشار إلى أنه يشترط ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا "معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والآذان سيعقبة الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".





وتابع "كل مصلي يجيب سجادته معاه، حتي تفرش على سجادة المسجد كإجراء احترازي ووقائي، مع غلق دورات المياه، وهدفنا أن تكون المساجد عامر بعد غلق استمر لـ 103 يومًا، ووضعنا علامات بكل المساجد وستكون المسافة ما بين متر ونصف لمترين طبقًا للمواصفات الصحية".





قرارات مهمة لرئيس الوزراء بشأن مواجهة كورونا





وفي وقت سابق، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء الماضي الموافق 2362020، بالإعلان عن عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلي:-





1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود بنسبة 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.





2- فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.





3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة 9 مسًاء.





4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة 10 مسًاء.





5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.





6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة 4 صباحًا





7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.





8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.





9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.





10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.





وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.





واستكمل مدبولي حديثه: "نحن بنتابع ع مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها".



