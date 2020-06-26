اليوم.. إلهام شاهين ضيفة حمدي علي رزق في برنامج "نظرة"





ونشرت فيديو إعلان استضافتها في البرنامج وعلقت قائلة: "انتظروني غدا الساعة التاسعة مساءً مع الإعلامي حمدي رزق علي علي قناة صدي البلد".



وعلى صعيد آخر، تغيب الفنانة إلهام شاهين عن السباق الرمضاني القادم، وأوضحت ذلك بأنها ترفض العمل في مسلسل كتب منه 5 حلقات فقط، إذ أنها تفضل العمل في مسلسل تم الانتهاء من كتابته بالفعل.



ويذكر أن إلهام شاهين، قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "حظر تجول"، الذي يأتي من إخراج أمير رمسيس، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيفة برنامج نظرة ،الذي يقدمة الإعلامي حمدي رزق، علي والمذاع علي قناة "صدي البلد".