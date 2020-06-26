رقم قياسي جديد لكلوب بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي رقم قياسي جديد حيث أصبح اول مدرب ألماني يحقق لقب بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز عبر التاريخ.

ونجح كلوب في قيادة الريدز لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 31 جولة من عمر البطولة التي غابت عن خزائن النادي العريق لمدة 30 عاما.

وذالك بعد أن استطاع نادي تشيلسي من الفوز علي ارضه بملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.

يذكر أن كلوب قد قادة الريدز للفوز بالعديد من اللقاب آخرها الثلاثية الأوربية لعام 2019 دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوربي بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

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