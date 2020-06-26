رغم التتويج بلقب البريميرليج.. صلاح يسعى لحصد رقم قياسي جديد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:08 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
نجح فريق ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الحالية 2019/2020، حيث يحتل الريدز في صدارة الترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي. 

وأصبح محمد صلاح اول لاعب مصر يحقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية، حيث كان قد توج باللقب مع فريق تشيلسي من قبل. 

ويسعى صلاح لتحقيق إنجاز فردي له وحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي مع فريقه ليفربول. 

حيث توج صلاح بتلك الجائزة في أول مواسمه مع ليفربول، بينما تقاسم الجائزة مع الثنائي الافريقي ساديو ماني زميله في الفريق وايمريك اوباميانج مهاجم أرسنال في الموسم الماضي.

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محمد صلاح بطل الدوري ليفربول يحصد الدوري الـ19 ليفربول يتوج بالدوري ليفربول البطل

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