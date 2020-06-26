يسرا اللوزي تروي تجربتها مع الولادة في زمن كورونا (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:38 ص
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
أمنية فوزي
كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن تفاصيل ولادة ابنتها "نادية"، في زمن انتشار فيروس كورونا، قائلة: "أصعب لحظة في حياتي دخولي غرفة العمليات وأنا بالكمامة أثناء ولادة ابنتي نادية". 

ولفتت "اللوزي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أنها شاركت في مسلسل بخط اليد كضيف شرف وتفاجأت برد فعل الجمهور.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا اللوزي معدلات الإصابة لاجراءات بوابة الفجر الفجر الصحة العالمية

أخبار تهمك

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 20 ساعة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ميليشيا حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من متخصصة بالعلاقات الأسرية على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 16 ساعة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

شاهد.. عمرو أديب: التعليم عن بعد "طلع مخلل"

أحمد موسي: الدولة رفضت طلب فنادق استقبال السياحة الداخلية (فيديو)

أحمد موسى: سنصل لألف إصابة يوميا بكورونا بعد العيد

رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: الكمامة الدوارة شيء فظيع ومقزز (فيديو)

وائل الإبراشي يكشف الإجراءات الاحترازية لأقامة الصلاة في المساجد

طبيب يكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات.. ويحذر المواطنين (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 ص

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!