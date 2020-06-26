عاجل.. شريف منير يكشف حقيقة إصابته بفيروس وابنته بفيروس "كورونا"





لاحق الفنان شريف منير إشاعات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تفيد بإصابته وابنته الصغري بفيروس كورونا المستجد.ونفي النجم منير تلك الشائعة من خلال بوست نشره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلاً: "الخبر غير صحيح وربنا يبعد عنا المرض وعن كل الناس.يذكر أن آخر أعماله مسلسل "ونحب تانى ليه"، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى .